Gold Price Today: लखनऊ में सोना-चांदी फिर महंगे, 24 कैरेट गोल्ड और सिल्वर के नए रेट जारी आज

Lucknow Gold & Silver Rates Today: 24K Gold at ₹1.46 Lakh, Silver Hits ₹2.36 Lakh Per Kg: राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिला। सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा रिटेल रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं 18 कैरेट सोना 1,12,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। दूसरी ओर चांदी (999 शुद्धता) का भाव 2,36,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। हालांकि इन कीमतों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्किंग शुल्क अलग से जोड़े जाएंगे, जिससे आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को वास्तविक भुगतान इससे अधिक करना होगा।

