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Gold Price Today: लखनऊ में सोना-चांदी फिर महंगे, 24 कैरेट गोल्ड और सिल्वर के नए रेट जारी आज

Gold Rate Lucknow: लखनऊ सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती जारी है। 24 कैरेट सोना 1,46,500 रुपये और चांदी 2,36,000 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jul 02, 2026

लखनऊ में सोना-चांदी के दामों ने फिर छुआ नया स्तर, निवेशकों और खरीदारों की बढ़ी चिंता (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

लखनऊ में सोना-चांदी के दामों ने फिर छुआ नया स्तर, निवेशकों और खरीदारों की बढ़ी चिंता (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Lucknow Gold & Silver Rates Today: 24K Gold at ₹1.46 Lakh, Silver Hits ₹2.36 Lakh Per Kg: राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिला। सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा रिटेल रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं 18 कैरेट सोना 1,12,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। दूसरी ओर चांदी (999 शुद्धता) का भाव 2,36,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। हालांकि इन कीमतों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्किंग शुल्क अलग से जोड़े जाएंगे, जिससे आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को वास्तविक भुगतान इससे अधिक करना होगा।

त्योहारी और वैवाहिक सीजन से पहले बढ़ी हलचल

सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच खरीदारों की नजर हर दिन नए भाव पर बनी हुई है। आगामी त्योहारी और वैवाहिक सीजन को देखते हुए कई परिवार अभी से आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है।

चौक व्यापारियों का कहना है कि सोना भारतीय परिवारों के लिए केवल आभूषण नहीं बल्कि एक सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। इसलिए कीमतों में तेजी के बावजूद मांग पूरी तरह समाप्त नहीं होती। हालांकि ऊंचे दामों के कारण ग्राहक अब हल्के वजन के आभूषणों की ओर अधिक रुचि दिखा रहे हैं।

निवेशकों के लिए अब भी आकर्षण का केंद्र

बाजार विशेषज्ञ अनुराग रस्तोगी का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग, डॉलर की चाल और भू-राजनीतिक घटनाक्रम का सीधा असर घरेलू सर्राफा बाजार पर पड़ता है। जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने का रुख करते हैं, जिससे कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। चांदी में भी लगातार मजबूती का रुख बना हुआ है। औद्योगिक उपयोग के साथ-साथ निवेश के लिहाज से भी चांदी की मांग बढ़ने के कारण इसके दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं।

ग्राहकों को देना होगा अतिरिक्त शुल्क

सर्राफा एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जारी किए गए रेट केवल धातु के मूल मूल्य हैं। आभूषण खरीदते समय ग्राहकों को जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्किंग शुल्क अलग से देना होगा। इसलिए ज्वेलरी की अंतिम कीमत डिजाइन, वजन और निर्माण लागत के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

चौक व्यापारी विनोद महेशवरी की सलाह है कि खरीदारी से पहले विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कीमतों और मेकिंग चार्ज की जानकारी अवश्य लें। साथ ही केवल हॉलमार्क वाले प्रमाणित आभूषण ही खरीदें, ताकि शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

बाजार में बनी हुई है सतर्कता

सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार कीमतों में बदलाव संभव है। इसलिए निवेश करने वाले लोगों को बाजार की चाल पर लगातार नजर रखनी चाहिए। यदि कोई ग्राहक लंबे समय के निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदना चाहता है, तो उसे बाजार के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।

आज के प्रमुख रेट

सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा रिटेल रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,35,500 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना 1,12,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और 999 शुद्धता वाली चांदी 2,36,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर उपलब्ध है। इन सभी दरों पर जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्किंग शुल्क अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

लगातार बदलते बाजार के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी लंबे समय में अब भी भरोसेमंद निवेश विकल्प बने हुए हैं। हालांकि खरीदारी से पहले ग्राहकों को ताजा बाजार भाव और अतिरिक्त शुल्क की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, ताकि उन्हें सही मूल्य पर बेहतर खरीदारी का लाभ मिल सके।

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Published on:

02 Jul 2026 08:08 am

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