वायरल वीडियो ने खोली सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत, जानिए क्या बोली छात्राएं

बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों की प्रस्तुति और सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया। सोशल मीडिया पर वीडियो के प्रसारित होने के बाद लोगों ने स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वीडियो में स्कूलों की स्थिति को लेकर किए गए दावों ने शिक्षा व्यवस्था की निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े किए। खासतौर पर साफ-सफाई और बच्चों को मिलने वाले भोजन की व्यवस्था पर ध्यान गया। इसके बाद विभाग की ओर से स्कूलों में बाहरी लोगों की गतिविधियों और बच्चों की फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर नियमों को सख्त करने की दिशा में कदम उठाए जाने की जानकारी सामने आई।