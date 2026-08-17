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वायरल वीडियो ने खोली सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत, जानिए क्या बोली छात्राएं

Viral Video Lucknow Student Protest : लखनऊ में बारिश के बीच जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं सड़क पर उतर आईं। शिक्षकों की कमी, भोजन और इलाज की व्यवस्था को लेकर डीएम बुलाने की मांग की।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Aug 17, 2026

मिड-डे मील, साफ-सफाई और सुविधाओं को लेकर उठे सवाल; वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में बढ़ी हलचल (फोटो सोर्स : AI)

मिड-डे मील, साफ-सफाई और सुविधाओं को लेकर उठे सवाल; वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में बढ़ी हलचल (फोटो सोर्स : AI)

Student Protest Lucknow: सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने के दावों के बीच सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो ने विद्यालयों की जमीनी हकीकत को लेकर नई बहस छेड़ दी है। वायरल वीडियो में स्कूलों की साफ-सफाई, बच्चों को मिलने वाले मिड-डे मील और विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वीडियो के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ और स्कूल परिसरों में बाहरी लोगों की आवाजाही तथा बच्चों की फोटो-वीडियोग्राफी को नियंत्रित करने की दिशा में सख्ती किए जाने की बात सामने आई है।

वीडियो सामने आया तो मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों की प्रस्तुति और सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया। सोशल मीडिया पर वीडियो के प्रसारित होने के बाद लोगों ने स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वीडियो में स्कूलों की स्थिति को लेकर किए गए दावों ने शिक्षा व्यवस्था की निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े किए। खासतौर पर साफ-सफाई और बच्चों को मिलने वाले भोजन की व्यवस्था पर ध्यान गया। इसके बाद विभाग की ओर से स्कूलों में बाहरी लोगों की गतिविधियों और बच्चों की फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर नियमों को सख्त करने की दिशा में कदम उठाए जाने की जानकारी सामने आई।

साफ-सफाई पर उठे सवाल

सरकारी विद्यालयों में साफ-सफाई बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण से सीधे जुड़ी है। वायरल वीडियो में स्कूलों की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। विद्यालयों में नियमित सफाई, शौचालयों की स्वच्छता, पेयजल और कक्षा-कक्षों की स्थिति जैसी मूलभूत सुविधाओं की नियमित निगरानी जरूरी है। यदि किसी विद्यालय में इन व्यवस्थाओं में कमी है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए समय पर सुधार कराया जाना चाहिए। केवल निरीक्षण के दौरान व्यवस्था सुधारने के बजाय नियमित निगरानी से ही सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर की जा सकती है।

मिड-डे मील की गुणवत्ता पर सवाल

बच्चों को मिलने वाला मिड-डे मील सरकारी स्कूल व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ स्कूल में उनकी उपस्थिति और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना भी है। वायरल सामग्री में बच्चों को समय पर और उचित भोजन मिलने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मिड-डे मील की गुणवत्ता को लेकर किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भोजन की गुणवत्ता, मेन्यू के अनुसार खाद्य सामग्री, स्वच्छता और वितरण व्यवस्था की नियमित जांच जरूरी है। बच्चों के भोजन से जुड़ी शिकायतों का तत्काल समाधान होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध उनके स्वास्थ्य से है।

स्कूलों की निगरानी पर नई बहस

वायरल वीडियो के बाद एक बड़ा सवाल यह भी सामने आया है कि यदि स्कूलों में नियमित निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था प्रभावी है तो ऐसी शिकायतें सामने क्यों आती हैं। सरकारी स्कूलों में अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति का लगातार मूल्यांकन जरूरी है। स्कूल प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक और विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर संवाद होने से कई समस्याओं का समाधान स्कूल स्तर पर ही किया जा सकता है। इसके लिए शिकायतों की सुनवाई और उनके निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था भी जरूरी है।

सुरक्षा जरूरी, लेकिन पारदर्शिता भी

विभाग की ओर से बच्चों की सुरक्षा और प्राइवेसी के मद्देनजर स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो-वीडियोग्राफी को नियंत्रित करने की बात सामने आई है। बाल सुरक्षा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और बच्चों की तस्वीर या निजी जानकारी का अनधिकृत प्रसार रोकना जरूरी है। लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचती रहे। यदि किसी स्कूल में भोजन, सफाई, शिक्षक या अन्य सुविधाओं को लेकर समस्या है तो उसकी शिकायत करने और जांच कराने की स्पष्ट व्यवस्था बनी रहनी चाहिए।

बच्चों की आवाज सबसे महत्वपूर्ण

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही वहां की व्यवस्थाओं के सबसे प्रत्यक्ष गवाह होते हैं। उनके अनुभवों को सुनना और उनकी समस्याओं को समझना शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बच्चों की सुरक्षा और सम्मान के साथ उनकी शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

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Updated on:

17 Aug 2026 03:31 pm

Published on:

17 Aug 2026 03:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / वायरल वीडियो ने खोली सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत, जानिए क्या बोली छात्राएं

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