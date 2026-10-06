‘अब 3 पर नहीं, 403 पर निगाह’, अखिलेश के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार, बोले- बस हो गया टांय-टांय फिस्स!

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारने का संकेत दिया है। सोमवार को पार्टी की ओर से तीसरा प्रत्याशी उतारने की बात कही गई थी, लेकिन नामांकन से ठीक पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अब हमारी निगाहें तीन पर नहीं, 403 पर हैं। उनके इस बयान से माना जा रहा है कि सपा ने राज्यसभा चुनाव से ज्यादा अब विधानसभा चुनाव पर ध्यान देने का फैसला किया है।