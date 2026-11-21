PM Modi Lucknow Skill Convocation: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लखनऊ से युवा, रोजगार, उद्योग और कानून-व्यवस्था को केंद्र में रखकर भाजपा सरकार का राजनीतिक एजेंडा सामने रखा। गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि भारत 2027 में वर्ल्डस्किल्स एशिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री ने इसके आयोजन के लिए ग्रेटर नोएडा का उल्लेख किया। कौशल विकास के क्षेत्र की ओलंपिक जैसी इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के विभिन्न देशों के कुशल युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मोदी ने आईटीआई के विद्यार्थियों को आईआईटी जैसा सम्मान देने की पैरवी करते हुए कहा कि आने वाले समय में डिग्री से ज्यादा हुनर की अहमियत होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से रोजगार खत्म होने की आशंकाओं के बीच उन्होंने कहा कि कोई तकनीक हुनर की जगह नहीं ले सकती। प्रधानमंत्री ने योगी सरकार की कानून-व्यवस्था की सराहना की। साथ ही उन्होंने रात में काम करने वाली एक युवती के अनुभव का जिक्र किया, जिसने बताया था कि अब वह रात 11 बजे भी आसानी से घर लौट सकती है। मोदी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में रात के समय बेटियों के घर लौटने को लेकर परिवारों में चिंता रहती थी। अब स्थिति बदली है और प्रदेश में यह माहौल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बना है। समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और मनोज पांडेय तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहे।