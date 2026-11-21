सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Photo-IANS)
Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के लिए बीच बयानबाजी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी रामायण मेला लगाती थी। पहले राम मनोहर लोहिया ने मशहूर पेंटर एम. एफ. हुसैन से रामायण पर आधारित पेंटिंग बनाने को कहा था, ताकि लोगों की भावनाओं को समझा जा सके। इसके अलावा, रामायण का एक फारसी ट्रांसलेशन रजा लाइब्रेरी में रखा है।
समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश के लोग भाईचारा मजबूत करने, अपनेपन की भावना बढ़ाने और PDA को मजबूत करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। योगी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी की हालत इससे भी खराब हो सकती है? सोचिए, वे लैपटॉप खोलते हैं, और उन्हें सिर्फ हम ही दिखते हैं!
भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कैग (CAG) की रिपोर्ट देखें तो भारत सरकार के किसी भी विभाग या यूपी सरकार के स्किल डेवलपमेंट समेत तमाम विभागों की स्थिति सामने आ जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कैग आखिरकार 26,000 स्कूलों के बंद होने पर अपनी रिपोर्ट देगा, तब सरकार का क्या होगा।
अखिलेश यादव ने पार्टी के पुराने नेता उत्पल राय के SP में शामिल होने पर BJP पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम विदाई देते समय 'राधे-राधे' कहते हैं। इस बार, लोग इस सरकार को विदाई देने जा रहे हैं। तो, यह 'राधे-राधे' विदाई है। BJP पर और तंज कसते हुए उन्होंने उत्पल राय के पार्टी छोड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि कमल मुरझा रहा है।
अखिलेश यादव ने सीट-शेयरिंग पर कहा कि चर्चा अभी भी चल रही है और इसका आधार सीटों की जीत होनी चाहिए, हर कोई समझता है कि डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए BJP को सत्ता से हटाना होगा।
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