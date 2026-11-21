Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के लिए बीच बयानबाजी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी रामायण मेला लगाती थी। पहले राम मनोहर लोहिया ने मशहूर पेंटर एम. एफ. हुसैन से रामायण पर आधारित पेंटिंग बनाने को कहा था, ताकि लोगों की भावनाओं को समझा जा सके। इसके अलावा, रामायण का एक फारसी ट्रांसलेशन रजा लाइब्रेरी में रखा है।