शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों के नक्शों को भी आधुनिक तकनीक से अपडेट किया जा रहा है। राजस्व परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शों का भौगोलिक स्थिति निर्धारण यानी Geo-referencing पूरा हो चुका है। इसके अलावा 8,346 गांवों के नक्शे डिजिटाइज तो हो गए हैं, लेकिन उनकी जियोरेफरेंसिंग अभी बाकी है। 4 नवंबर 2026 तक की स्थिति के मुताबिक, इनमें से 4,523 गांवों के नक्शे 20 अक्टूबर को आरएसएसी-यूपी को सौंपे जा चुके थे। वहीं, 2,490 गांवों के नक्शों का जिलों से सत्यापन होना बाकी था। 1,049 गांवों के नक्शे डिजिटाइजेशन, प्रिंटिंग, सुधार और जमा करने की प्रक्रिया में थे। इसके अलावा 284 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के पास उपलब्ध थे।