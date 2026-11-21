दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने CM योगी आदित्यनाथ की मां के अंतिम संस्कार वाले दिन राज्य में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर दुख व्यक्त किया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि, उन्हें इस बात का दुख है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां का निधन हुआ है और अखबारों में छपे कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को ही उनका अंतिम संस्कार होना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री की मां की चिता जल रही होगी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उत्साह व समारोह के साथ कार्यक्रम के लिए यहां पहुंचेंगे। प्रमोद तिवारी के अनुसार इससे बचा जाना चाहिए था और यदि कार्यक्रम आयोजित करना जरूरी ही था, तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा सकता था।