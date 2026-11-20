आरोप है कि बीते बुधवार को गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की PDA रथयात्रा वाले दिन फूल बरसाने वाली JCB की चपेट में आने से 14 वर्षीय छात्र आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने रोड शो के पीछे आ रही JCB पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान इस हादसे के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन को दोषियों को ढूंढकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। वहीं, अखिलेश यादव ने घटना का CCTV वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री के आरोपों को निराधार बताया और अब गिरफ्तारियों के विरोध में न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।