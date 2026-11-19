सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी, दंगों और कर्फ्यू की पर्याय है। उन्होंने कहा कि हर माफिया इनका सगा है और इन्होंने हमेशा जनता को दगा देकर उनका शोषण किया है। सीएम योगी ने कहा कि, जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये गुंडे और माफिया कभी सीधे नहीं हो सकते और जब तक सख्ती नहीं की गई ये नहीं सुधरे। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने इनकी गुंडागर्दी को ठीक किया है। बच्चे की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए सीएम योगी ने बताया कि वह शाम को पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस घटना के दोषियों को ढूंढकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें सजा मिल सके।