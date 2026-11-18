राजनीतिक लिहाज से अखिलेश का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोरखपुर जिले में विधानसभा की नौ सीटें हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी नौ सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख का यह रोड शो पूर्वांचल में पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।