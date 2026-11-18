सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान (Photo ANI)
Azam Khan Role in UP Election 2027: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई और उनके परिवार को मिली कानूनी राहत 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए अहम साबित हो सकती है। लंबे समय तक राजनीति से दूर रहने के बाद आजम की सक्रियता से रामपुर, मुरादाबाद और पश्चिमी यूपी में सपा संगठन को नई ताकत मिलने की उम्मीद है। उनकी पहचान मुस्लिम समुदाय के बीच एक बड़े नेता के रूप में रही है। ऐसे में उनकी वापसी से सपा को न सिर्फ अपने पुराने समर्थकों को जोड़ने का मौका मिलेगा, बल्कि मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश भी मजबूत हो सकती है।
आजम खान भले ही 2027 का विधानसभा चुनाव न लड़ पाएं, लेकिन सपा के लिए प्रचार में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर उनकी सभाएं और तकरीरें पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद कर सकती हैं। आजम खान लंबे समय से रामपुर और आसपास के जिलों की राजनीति में प्रभाव रखते हैं। उनकी वापसी से सपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ सकता है। अखिलेश यादव उन्हें चुनाव प्रचार में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को लेकर सपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच राजनीतिक मुकाबले की संभावना बनी रहती है। आजम खान की सक्रियता से सपा को मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल सकता है। आजम की पहचान एक मुखर मुस्लिम नेता की रही है। ऐसे में उनकी वापसी से सपा अपने पुराने समर्थकों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर सकती है। पार्टी के सामने चुनौती होगी कि वह इस समर्थन को चुनावी ताकत में बदल पाए।
रामपुर और मुरादाबाद मंडल के साथ पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में आजम खान का राजनीतिक प्रभाव रहा है। उनकी गैरमौजूदगी में सपा के अल्पसंख्यक नेतृत्व में जो खालीपन आया, उसे भरने में उनकी सक्रियता मददगार हो सकती है। अखिलेश यादव उन्हें पश्चिमी यूपी की विधानसभा सीटों पर संगठन और नेताओं के बीच तालमेल की जिम्मेदारी दे सकते हैं। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं को एक मजबूत नेतृत्व मिल सकता है। हालांकि, चुनाव में इसका कितना असर होगा, यह पार्टी की रणनीति और स्थानीय समीकरणों पर निर्भर करेगा।
आजम खान के परिवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने सपा को सरकार को घेरने का एक और मुद्दा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सात साल की सजा पाने वाली पूर्व विधायक तजीन फात्मा की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इससे उनके रामपुर से चुनाव लड़ने का रास्ता साफ होने की बात कही जा रही है।
अखिलेश यादव पहले भी आजम खान और उनके परिवार के साथ नाइंसाफी होने का आरोप लगाते रहे हैं। अब सपा इस मुद्दे को और जोर-शोर से उठा सकती है।
भाजपा नेता और रामपुर के मौजूदा शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को गंज कोतवाली में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तजीन फात्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अनुचित लाभ लेने के लिए आजम खान और तजीन फात्मा ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। इस मामले में परिवार को मिली कानूनी राहत अब 2027 के चुनाव से पहले सपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन सकती है।
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