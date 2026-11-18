Azam Khan Role in UP Election 2027: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई और उनके परिवार को मिली कानूनी राहत 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए अहम साबित हो सकती है। लंबे समय तक राजनीति से दूर रहने के बाद आजम की सक्रियता से रामपुर, मुरादाबाद और पश्चिमी यूपी में सपा संगठन को नई ताकत मिलने की उम्मीद है। उनकी पहचान मुस्लिम समुदाय के बीच एक बड़े नेता के रूप में रही है। ऐसे में उनकी वापसी से सपा को न सिर्फ अपने पुराने समर्थकों को जोड़ने का मौका मिलेगा, बल्कि मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश भी मजबूत हो सकती है।