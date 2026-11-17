संजय निषाद ने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। इनमें से 11 सीटों पर हमने जीत दर्ज की थी जबकि बाकी सीटों पर हार का अंतर बहुत कम था। इस बार पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा को 37 सीटों की सूची सौंपी गई है। पार्टी की सोच है कि जिन सीटों पर भाजपा को जीत नहीं मिलती है, वहां निषाद पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। किस सिंबल पर ज्यादा वोट आएगा यह एक रणनीति का हिस्सा है।