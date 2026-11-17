इस मामले में आजम खान के साथ साथ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों की दोषसिद्धि पर भी अब रोक लगा दी है। बता दें कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े इस मामले में निचली अदालत ने आजम खान उनकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद मई 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर तो रोक लगा दी थी लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को राहत देने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आजम खान के परिवार के तीनों सदस्यों को इस मामले में बड़ी राहत मिली है।