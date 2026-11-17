UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली पहली बैठक टल गई है। कांग्रेस ने सपा को 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी थी। इसी पर मंगलवार से बातचीत शुरू होनी थी, लेकिन सोमवार देर शाम बैठक टाल दी गई। इस बीच कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश चुनाव आने तक कांग्रेस को टालते रहेंगे। वहीं, केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए राजभर ने अखिलेश को उनके साथ जाने की सलाह भी दी।