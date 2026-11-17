ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला फोटो सोर्स-IANS
UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली पहली बैठक टल गई है। कांग्रेस ने सपा को 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी थी। इसी पर मंगलवार से बातचीत शुरू होनी थी, लेकिन सोमवार देर शाम बैठक टाल दी गई। इस बीच कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश चुनाव आने तक कांग्रेस को टालते रहेंगे। वहीं, केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए राजभर ने अखिलेश को उनके साथ जाने की सलाह भी दी।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मंगलवार को पहले दौर की बातचीत होनी थी। इसके लिए कांग्रेस ने सपा को 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी थी। कांग्रेस इसी सूची में शामिल सीटों में से अपने लिए सीटें चाहती है। मंगलवार से इन सीटों पर चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन सोमवार देर शाम प्रस्तावित बैठक टाल दी गई।
बैठक टलने के बाद दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बनने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब कहा जा रहा है कि बैठक तीन से चार दिन बाद हो सकती है। हालांकि, बैठक टलने की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। इसे सपा और कांग्रेस के बीच तालमेल के लिहाज से अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। बैठक टलने को कांग्रेस की ओर से दी गई सीटों की सूची पर सपा की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जा रहा है।
सीट बंटवारे की बातचीत टलने पर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब, यह उनका अपना मामला है; वे बस ऐसे ही इधर-उधर भागते और टालते रहेंगे। अखिलेश बहुत चालाक आदमी हैं। वह चुनाव आने तक उन्हें ऐसे ही टालते और टालते रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और फिर बाद में भी टालते रहेंगे। वह बहुत चालाक आदमी हैं।
राजभर ने अपने बयान में सपा और कांग्रेस के बीच चल रही बातचीत पर तंज कसा। उनका कहना था कि अखिलेश यादव चुनाव तक कांग्रेस को इसी तरह टालते रहेंगे।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओपी राजभर ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने सही कहा। असल में, मैं अखिलेश से कहूंगा कि जाकर उनके साथ मिल जाएं। उन्हें जाकर उनके साथ मिल जाना चाहिए, नहीं तो राम तो चले ही गए, अब कृष्ण भी जाने वाले हैं।
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जा रहा है। मंगलवार को इसकी ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसमें करीब 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इससे पहले 10 अप्रैल को यूपी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। उस सूची में कुल 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज थे। इस हिसाब से पिछले सात महीने में प्रदेश में करीब 17 लाख मतदाता बढ़े हैं। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाताओं के नाम और संख्या से जुड़ी जानकारी सामने आएगी।
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली पहली बैठक टल गई है। कांग्रेस ने सपा को 181 सीटों की सूची दी थी। इस पर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें चालाक बताया। वहीं, यूपी में आज 13.56 करोड़ मतदाताओं वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी।
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