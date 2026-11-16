आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का छलका दर्द, बोले-‘मुसलसल नाइंसाफी का सामना कर रहे हैं’

Akhilesh Yadav on Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आजम खान को कोर्ट ने शुक्रवार को 10 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब वह 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। आजम खान ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील दी कि 31 अक्टूबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने उन्हें गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी डुअल पैन कार्ड केस में रिहाई मिलने के बाद जेल से बाहर आने के मुश्किल से 40 मिनट बाद हुई थी। यह एक पॉलिटिकल बदले की भावना का हिस्सा था, जिसका मकसद उन्हें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में रखना था।