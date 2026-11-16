एसआईआर से भाजपा के बूथ मैनेजमेंट तक उठे सवाल, 1.27 करोड़ वोटर्स के नाम पर BJP में हलचल, यूपी में चुनावी नेटवर्क की नई घेराबंदी

भाजपा की दो दिवसीय रणनीतिक बैठक सोमवार से मथुरा में शुरू हुई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा पार्टी और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों, एसआईआर, मतदाता सूची, संगठनात्मक गतिविधियों, क्षेत्रवार राजनीतिक स्थिति और चुनावी अभियान को लेकर चर्चा होगी।

पार्टी के सामने एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से बाहर हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने की चुनौती है। इसके लिए बूथवार अभियान चलाने की तैयारी है। भाजपा नेतृत्व की ओर से कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची की जांच करने और पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।