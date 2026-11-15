सीएम योगी ने 50 हजार छात्रों को बांटे टैबलेट, केशव मौर्य बोले- साइकिल का बटन दबा तो खड़ी होगी गुंडों की फौज

सीएम योगी ने योगी ने 50 हजार बच्चों को टैबलेट बांटे (Photo IANS)
UP Student Tablet Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को छात्र-छात्राओं के लिए 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान की शुरुआत की। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत उन्होंने कार्यक्रम में 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के 300 कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए गए। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने पिछली सपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय बच्चों को योजनाओं का लाभ धर्म देखकर दिया जाता था। उनके मुताबिक, हिंदू बच्चों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, जबकि मुस्लिम बच्चों को हर योजना का लाभ दिया जाता था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरण अभियान शुरू किया। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के 300 कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए गए। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। सरकार की ओर से शुरू किए गए इस अभियान के तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को कुल 25 लाख टैबलेट बांटे जाने हैं।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप साल 2027 में एक कमल का बटन दबाओगे तो विकसित उत्तर प्रदेश मिलेगा। यह ध्यान रखना। अगर साइकिल का बटन दबेगा तो गुंडों की फौज खड़ी हो जाएगी। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब कुछ देख सकते हो और समझ सकते हो। आप Gen Z हैं। आप युवा हैं। आप सबके कंधे पर विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी है।
केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव किया जाता था। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में हिन्दू मुसलमान में भेदभाव होता था। वो देखते थे कि ये बेटा हिन्दू का है या मुसलमान का, पर भाजपा सरकार इस पर भेदभाव नहीं करती। उन्होंने टैबलेट वितरण को लेकर कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में टैबलेट बनाने की फैक्ट्री नहीं थी और युवाओं के हाथों में कट्टा दिया जाता था। अब प्रदेश मोबाइल और टैबलेट बनाने में आगे है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सपा बहादुर अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि बच्चों से पूछिए कि उन्हें कट्टा चाहिए या डिजिटल इंडिया।
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