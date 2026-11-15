‘अखिलेश यादव खुद माफी मांगें और सुमन से भी मंगवाएं’, राणा सांगा विवाद पर ओपी राजभर का सपा पर हमला

Akhilesh Yadav: राणा सांगा को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में आ गया है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा है। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को राणा सांगा पर दिए गए बयान के लिए खुद हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए और सपा सांसद रामजीलाल सुमन से भी माफी मंगवानी चाहिए। वहीं, आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास से करीब 50 मीटर की दूरी पर राणा सांगा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए 17 नवंबर को भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में राजभर के बयान और प्रतिमा स्थापना की तैयारी के बीच राणा सांगा का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में है।