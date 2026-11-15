‘किसी से भीख नहीं मांगेंगे, राजनीतिक चेतना जाग चुकी है’, ओवैसी बोले- चंद्रशेखर आजाद CM बने तो प्रदेश में होगा ‘रूल बाय लॉ’

ओवैसी ने पुलिस एनकाउंटर और कानून-व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच 31 जिलों में 85 जगहों पर 105 मुसलमानों को गोली मारी गई। संभल के नईम गाजी, मोहम्मद अयान, बिलाल अंसारी और मोहम्मद कैफ का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अपने मंचों से इन मामलों पर बात नहीं करते। उन्होंने इंडिया हेट लैब के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि देश में हुई करीब 670 हेट स्पीच की घटनाओं में 75 फीसदी उत्तर प्रदेश में हुईं। ओवैसी ने मार्च 2017 से दिसंबर 2024 के बीच प्रदेश में 233 लोगों के एनकाउंटर में मारे जाने का दावा भी किया। उनके मुताबिक, इनमें 70 फीसदी मुस्लिम थे।