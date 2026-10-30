नीला ड्रम कांड में नया मोड़, सौरभ के भाई को कार से कुचलने की कोशिश, राहुल ने मुस्कान पक्ष पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप

नीला ड्रम कांड के करीब 18 महीने बाद बुधवार शाम उस मकान को खोला गया, जहां सौरभ और मुस्कान साथ रहते थे। शाम करीब पांच बजे ब्रह्मपुरी पुलिस की मौजूदगी में मुख्य गेट और घर के अंदर जाने वाले दरवाजे पर लगे दोनों ताले ईंटों से तोड़े गए। इस दौरान सौरभ की मां रेनू देवी, बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू और मकान मालिक ओमपाल सिंह मौजूद रहे। पुलिस ने घर की तलाशी कर सामान की सूची तैयार की और सौरभ का सामान उसके भाई राहुल को सौंप दिया। जिस कमरे में सौरभ की हत्या की गई थी, वहां पहुंचते ही मां रेनू देवी और राहुल भावुक हो गए। दोनों फूट-फूटकर रोने लगे।