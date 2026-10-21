21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

Blue Drum Murder Case: जेल की सलाखों से बाहर निकलेगी नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी, राधा को गोद लेगा ये इन्फ्लुएंसर; जानिए पूरा मामला

Meerut Muskan Rastogi Blue Drum Case: मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाली मुस्कान रस्तोगी की 10 महीने की बेटी को मुंबई के इन्फ्लुएंसर गोद लेना चाहते हैं। बता दें बच्ची का जन्म तब हुआ था जब मुस्कान जेल में बंद थी। जानिए क्या है पूरा मामला।
3 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mohsina Bano

Oct 21, 2026

muskan rastogi and sahil shukla

मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला। फोटो सोर्स-IANS

Meerut Blue Drum Murder Case Update: मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में अपने पति की हत्या के आरोप में फांसी की सजा पा चुकी मुस्कान रस्तोगी की 10 महीने की बेटी राधा के भविष्य को लेकर नया मोड़ आ गया है। मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने मेरठ जिला अदालत में बच्ची को गोद लेने और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए अर्जी दी है। गौरतलब है कि फैजान अंसारी मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। वह अक्सर अपने बयानों, विवादों और कानूनी शिकायतों को लेकर चर्चा में रहते हैं।

फैजान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। 14 अक्टूबर को कोर्ट ने मुस्कान को फांसी की सजा दी थी। उसके बाद मुझे लगता है कि उसकी 10 महीने की जो बच्ची राधा है, उसकी वजह से उसको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। मैंने अपनी लीगल टीम से बात करी और मुस्कान की जो 10 महीने की बच्ची राधा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने आज मैं यहां पर आया हूं।"

जेल के माहौल से दूर रखना चाहते हैं फैजान

अदालत में अर्जी देने के बाद फैजान अंसारी ने कहा कि वह राधा को जेल की माहौल से दूर एक बेहतर जिंदगी और परवरिश देना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद मुस्कान की सजा या कानूनी कार्यवाही में कोई बाधा डालना नहीं है और न ही वह पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। फैजान ने अदालत को अपनी आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी भी सौंपी है ताकि यह साबित हो सके कि वह बच्ची की परवरिश अच्छी तरह कर सकते हैं। फैजान का कहना है कि वह बच्ची की पढ़ाई, इलाज, कपड़ों से लेकर शादी तक का खर्च उठाने को तैयार हैं।

जेल में ही रह रही है 10 महीने की राधा

राधा का जन्म 24 नवंबर, 2025 को मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में हुआ था। जन्म के बाद से ही वह अपनी मां मुस्कान के साथ मेरठ जिला जेल में रह रही है। जेल के नियमों के मुताबिक 6 साल की उम्र तक बच्चे अपनी मां के साथ जेल में रह सकते हैं। इसलिए फिलहाल राधा के रहने की व्यवस्था में तुरंत कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि मुस्कान की एक 7 साल की बेटी पीहू भी है जो फिलहाल मुस्कान के माता-पिता के साथ अलग रह रही है।

क्या था पूरा मामला

सौरभ राजपूत ने साल 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। साल 2019 में दोनों के बीच विवाद हुआ और वे अलग हो गए। उसी साल मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो अब अपने नाना-नानी के पास रहती है। बाद में परिवार ने दोनों के बीच समझौता कराया और वे साथ रहने लगे। इसके बाद सौरभ लंदन चला गया। इसी दौरान मुस्कान की अपने स्कूल के सहपाठी साहिल शुक्ला से नजदीकियां बढ़ गईं।

24 फरवरी, 2025 को सौरभ लंदन से भारत लौटा था। आरोप है कि 3 मार्च की रात मुस्कान और साहिल ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया। इसके बाद चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में रखे गए और उसमें सीमेंट भर दिया गया।पुलिस ने मामले में करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जुलाई 2025 में जिला जज की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए। जांच के दौरान चाकू, उस्तरा, सीमेंट, बालू और नीला ड्रम खरीदने से जुड़े तथ्य सामने आए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मिले सबूतों के बारे में गवाही दी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से चोट लगने की पुष्टि हुई। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया। इसके बाद 14 अक्टूबर, 2026 को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने दोनों के लिए मौत की सजा मुकर्रर की है।

‘गोली मारने वाला मुस्लिम था और बचाने वाला भी’, जाति-धर्म वाले वीडियो पर बृजभूषण सिंह ने दी सफाई; सुनाया गोंडा गोलीकांड का किस्सा

ये भी पढ़ें
brij bhushan sharan singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 07:19 pm

Published on:

21 Oct 2026 05:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Blue Drum Murder Case: जेल की सलाखों से बाहर निकलेगी नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी, राधा को गोद लेगा ये इन्फ्लुएंसर; जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पत्नी से झगड़ा करने के बाद पति ने खुद को जिंदा जलाया या दूसरी है वजह? घर में आग लगने से शख्स की मौत; मेरठ केस की Inside Story

meerut-mawana-house-fire-ashu-death-investigation-inside-story
मेरठ

फांसी की सजा होने के बाद रविता की तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार आया, आज से दोनों की होगी काउंसिलिंग

Meerut sanp kand
यूपी न्यूज

मुस्कान के बाद अब रविता को फांसी की सजा, प्रेमी को भी सजा-ए-मौत, पति की हत्याकर बिस्तर पर छोड़ा था सांप

Meerut Snakebite Murder Case 0
मेरठ

Explainer: साहिल-मुस्कान से लेकर अंकिता भंडारी हत्याकांड तक, अपराध की वो घटनाएं जिन्होंने बटोरी सुर्खियां! पढ़िए केस अपडेट

3-famous-murder-cases-love-marriage-betrayal-conspiracy-investigation-court-updates
मेरठ

Blue Drum Murder Case: सौरभ के लिए छोड़ा परिवार, साहिल के लिए पति को उतारा मौत के घाट; पढ़ें नीले ड्रम कांड वाली मुस्कान की लव स्टोरी

Blue Drum Verdict News, Muskan Rastogi Love Story, Meerut Blue Drum Case, Saurabh Rajput Murder Case
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.