Explainer: साहिल-मुस्कान से लेकर अंकिता भंडारी हत्याकांड तक, अपराध की वो घटनाएं जिन्होंने बटोरी सुर्खियां! पढ़िए केस अपडेट

मार्च 2025 के मध्य में मामले ने निर्णायक मोड़ लिया। सौरभ के लापता होने से परेशान परिजनों की चिंता बढ़ रही थी। इसी बीच घर में रखे ड्रम को वहां से हटाने की कोशिश की गई। रिपोर्टों के मुताबिक, ड्रम इतना भारी था कि उसे उठाना मुश्किल हो गया। उसे हटाने के लिए बुलाए गए मजदूरों को स्थिति संदिग्ध लगी। इसके बाद परिवार और पुलिस तक मामला पहुंचा। सौरभ की मां ने मीडिया को बताया था कि उनकी पोती पड़ोसियों से कह रही थी कि उसके पिता ड्रम में हैं। बच्ची की इस बात का उल्लेख बाद की रिपोर्टों में भी हुआ। हालांकि, मामले का खुलासा किसी एक संकेत से नहीं, बल्कि परिजनों की शिकायत, पूछताछ और पुलिस की जांच के बाद हुआ। 17 मार्च 2025 को ड्रम से सौरभ के शव के अवशेष बरामद किए गए। सीमेंट से बंद ड्रम को खोलना आसान नहीं था। रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस को उसे खोलने के लिए अतिरिक्त उपकरणों की मदद लेनी पड़ी।