मामला परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र का है। किठौर थाना क्षेत्र के तरबियतपुर जनूबी बागवाला गांव निवासी पूर्व प्रधान बिजेंद्र सैनी परिवार के लोगों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली से खरकाली गंगा घाट पर स्नान करने गए थे। वहां गंगा मेले में परीक्षितगढ़ कस्बे की होली चौकी निवासी कुछ लोग तंबू लगाकर रुके हुए थे। आरोप है कि ये लोग शराब के नशे में गाली-गलौज करने के साथ ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे थे। बिजेंद्र ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।