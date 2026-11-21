नीले ड्रम वाली मुस्कान केस में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स-ANI
Meerut Neela Drum Case: नीला ड्रम केस में पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में फांसी की सजा पा चुकी मुस्कान अब अपनी बेटी से मिलना चाहती है। इसके लिए वह जेल प्रशासन को तीन बार चिट्ठी लिखकर मुलाकात की गुहार लगा चुकी है। हालांकि, जेल आने के बाद से अब तक उससे मिलने के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा है। पीहू फिलहाल अपने ननिहाल में रह रही है। उसके परिजन पहले ही मुस्कान से रिश्ता रखने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में बेटी से मिलने की उसकी कोशिश चर्चा में है।
मुस्कान जब से जेल में बंद है, तब से उससे मिलने के लिए कोई परिजन नहीं आया है। अब वह अपनी बेटी से मिलना चाहती है। सजा सुनाए जाने के बाद से वह तीन बार जेल प्रशासन को चिट्ठी दे चुकी है। इन चिट्ठियों के जरिए उसने बेटी से मुलाकात कराने की मांग की है। मुस्कान की बेटी इस समय अपने ननिहाल में है। परिवार के लोग पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे मुस्कान से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। ऐसे में बेटी से मुलाकात को लेकर मुस्कान की कोशिश जारी है।
मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर 3 मार्च 2025 को पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी। दोनों ने घर के अंदर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद शव के पांच टुकड़े किए और उन्हें नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। इस मामले में जिला जज कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई थी। जेल में मुस्कान सिलाई का काम कर रही है, जबकि साहिल खेती और बागवानी में समय बिता रहा है।
फांसी की सजा के खिलाफ मुस्कान और साहिल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी पत्रावली तलब कर ली है। अब इस केस में 30 नवंबर को सुनवाई होनी है। इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार मुकदमे की पैरवी के लिए मुस्कान और साहिल ने निजी वकील किए हैं। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद ही मामले में आगे की स्थिति साफ होगी।
इस मामले में एक और घटनाक्रम 1 नवंबर को सामने आया था। मुस्कान और साहिल ने जिस मकान में सौरभ की हत्या की थी, वहां संगम के जल से शुद्धिकरण कराया गया। मकान के मालिक ओमपाल सिंह का कहना था कि हत्या के बाद से मकान का एक हिस्सा बंद पड़ा था। इससे उन्हें करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर अपने समर्थकों के साथ इंदिरानगर स्थित ओमपाल सिंह के मकान पर पहुंचीं। हालांकि, ओमपाल सिंह उस समय अपने पैतृक गांव पलवल गए हुए थे। मकान पर ताला लगा था। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि उनकी मौजूदगी के बिना मकान का गेट नहीं खोला जाएगा।
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