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मेरठ

UP News: मेरठ में आज योगी और ओवैसी का कार्यक्रम, पूर्व सैनिक सम्मेलन के बाद होगी ओवैसी की रैली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ पहुंच गए हैं। वह कुलवंत सिंह स्टेडियम में पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वीर नारियों को सम्मानित करेंगे और राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के घर जाकर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे।
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मेरठ

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Ankit Sai

Updated: 14 Nov 2026, 11:18 AM IST

CM Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फोटो-IANS

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ पहुंच गए हैं। यहां वह मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम योगी पूर्व सैनिकों को संबोधित करेंगे और वीर नारियों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा वह राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के शास्त्रीनगर स्थित आवास पर जाकर उनके पिता के निधन पर शोक जताएंगे। मुख्यमंत्री का मेरठ में करीब ढाई घंटे रुकने का कार्यक्रम है।

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