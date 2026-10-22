कौन हैं IPS कलानिधि नैथानी? गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के बेटे पर 50 हजार का इनाम घोषित करने बाद चर्चा में!

बदन सिंह बद्दो का परिवार मूल रूप से पंजाब के जालंधर से जुड़ा था। उसके पिता चरण सिंह 1970 के दशक में जालंधर छोड़कर मेरठ आ गए थे। परिवार के भरण-पोषण के लिए उन्होंने ट्रक चालक के रूप में काम शुरू किया। बाद में वह ट्रांसपोर्टर बन गए। सात भाइयों में सबसे छोटे बदन सिंह बद्दो ने भी ट्रांसपोर्ट के कारोबार में कदम रखा। इसी दौरान उसके संपर्क इलाके के अपराधियों से होने लगे। इसके बाद उसने शराब के कारोबार में भी हाथ आजमाया। बताया जाता है कि वर्ष 1988 में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। वर्ष 1996 में अधिवक्ता रविंद्र गुर्जर की हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके बाद भी उसका नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में सामने आता रहा। वर्ष 2019 में पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद से वह लगातार पुलिस की तलाश में है।