गिरफ्तारी के बाद सामने आए वीडियो में आरोपी सलमान के सारे तेवर ढीले नजर आए। वीडियो में वह दर्द से कराहते और रोते हुए कह रहा है कि "सर, गलती हो गई माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी।" चोटिल होने के कारण पुलिसकर्मी उसे कंधे पर टांगकर गाड़ी तक ले गए और इलाज के लिए पीएल शर्मा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक रोहटा क्षेत्र निवासी सलमान पर मेरठ और गाजियाबाद के अलग-अलग थानों में पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।