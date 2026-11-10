चार-पांच महीने पहले Facebook पर हुई दोस्ती, गाजियाबाद में दोस्त से मिलने पहुंची महिला की हत्या; जानिए पूरा मामला

Ghaziabad Loni Murder Case Update: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फेसबुक पर बने दोस्त से मिलने आई 28 साल की महिला की हत्या का मामला सामने आया है। घटना सोमवार देर रात लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की नाईपुरा कॉलोनी की है। महिला की ईंट से सिर पर वार कर हत्या करने का आरोप उसके दोस्त पिंटू पर लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपना बैग लेकर कमरे से भागने की कोशिश कर रहा था तभी मृतका की बहन को शक हुआ। वह कमरे में पहुंची तो महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली। बहन के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी और उसके दोस्त को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी पिंटू (33) और उसके दोस्त आर्यन गुप्ता उर्फ बंटी (22) को हिरासत में लिया है।