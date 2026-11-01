Azam Khan News: गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट पहुंचे आजम खान, जेल से रिहा होते ही ED ने किया था गिरफ्तार

दरअसल, आजम खान पिछले करीब 11 महीने से रामपुर जिला जेल में बंद थे। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक और अंतरिम जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए राहत दी थी। लेकिन रिहाई की प्रक्रिया पूरी होते ही पहले से मुस्तैद ईडी की टीम ने उन्हें जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में हिरासत में ले लिया। इस दौरान जेल के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी जिन्होंने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल और CRPF के जवान तैनात रहे।