‘सर कलम कर सिर से फुटबॉल खेलेंगे’: गाजियाबाद में सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान को मिली सिर तन से जुदा की धमकी

Nazia Elahi Khan Death Threat: व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद, एक्टिविस्ट और वकील नाज़िया इलाही खान ने कहा ​कि मुझे कल दोपहर 12:36 बजे से लेकर आज सुबह 9:16 बजे तक लगातार मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए धमकियां मिलीं। मुझे डरावने और खौफनाक वीडियो भेजे गए, साथ ही एक आतंकवादी का वॉयस नोट भी मिला… जिसने मेरा गला काटने और मेरे सिर से फुटबॉल खेलने की धमकी दी। उसे मेरी कार का रंग और मेरे बारे में बाकी सब कुछ पता था। आज मैंने इंदिरापुरम के SHO को एक लिखित शिकायत दी है, जिसमें सुरक्षा बढ़ाने, तुरंत FIR दर्ज करने और कानूनी प्रक्रिया व जांच में तेजी लाने की मांग की गई है।