13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गाज़ियाबाद

UP Crime: जमीन विवाद का मुकदमा बना सुराग, 35 साल से फरार हत्या का आरोपी गाजियाबाद में गिरफ्तार

UP Crime: उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 35 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी रमेश दुबे को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। पहचान छुपाकर रह रहे आरोपी तक पुलिस जमीन विवाद के मुकदमे के जरिए पहुंची।
3 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Harshul Mehra

Sep 13, 2026

murder accused absconding for 35 years arrested in ghaziabad

35 साल से फरार हत्या का आरोपी गाजियाबाद में गिरफ्तार। फोटो-AI

UP Crime: उत्तर प्रदेश में पुलिस ने करीब 35 साल से फरार चल रहे हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रमेश दुबे हत्या के मामले में लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और गाजियाबाद में अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ वर्ष 1991 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के बाद से ही वह लगातार अपना ठिकाना और पहचान बदलकर पुलिस से बचता रहा। यहां तक कि उसे मृत साबित करने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तक कोर्ट में पेश कराया गया था।

30 जुलाई 1991 को हुई थी हत्या

मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर मझिला गांव का है। 30 जुलाई 1991 को ठठिया थाना क्षेत्र के नथुआपुर गांव निवासी रमेश दुबे अपनी बहन उर्मिला के घर आया था। इसी दौरान उसने अपने बहनोई किशन तिवारी के साथ मिलकर एक मोची की हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक के भाई टुडआपुर निवासी रामनारायन ने रमेश दुबे और किशन तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए किशन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन रमेश दुबे पुलिस के हाथ नहीं लगा और फरार हो गया।

हत्या के बाद महिला को लेकर हुआ फरार

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की घटना के बाद रमेश दुबे ने अपनी बहन की ननद से नजदीकियां बढ़ाईं। बाद में वह उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया। इसके बाद उसने अपनी पहचान छिपाकर अलग-अलग जगहों पर रहना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ पुलिस के लिए उसकी तलाश चुनौती बनती गई। आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा और पहचान सामने न आने देने की कोशिश करता रहा।

पुलिस से बचने के लिए बनवाया फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र

रमेश दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने कोर्ट से कुर्की वारंट भी जारी कराया था। इसी दौरान आरोपी के परिवार की ओर से उसे मृत साबित करने की कोशिश की गई। पुलिस के अनुसार, रमेश की मां ने उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाकर कोर्ट में पेश कर दिया था। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि रमेश की मौत हो चुकी है, जिससे पुलिस उसकी तलाश बंद कर दे। इस तरह आरोपी लंबे समय तक कानून की नजरों से बचा रहा।

पुलिस की गतिविधियों पर रखता था नजर

करीब साढ़े तीन दशक तक फरार रहने के दौरान रमेश दुबे ठठिया क्षेत्र के कुछ लोगों के संपर्क में भी रहा। बताया जा रहा है कि वह पुलिस की गतिविधियों की जानकारी हासिल करता रहता था, ताकि उसे अपनी गिरफ्तारी का खतरा न हो। आरोपी को अंदाजा था कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, इसलिए वह बेहद सतर्कता के साथ अपना जीवन बिता रहा था। इसके बावजूद उसकी एक गलती ने पुलिस को उसके जिंदा होने का सुराग दे दिया।

खुद थाने पहुंचकर दर्ज कराया था मुकदमा

पुलिस के मुताबिक, कुछ महीने पहले रमेश दुबे खुद कोतवाली पहुंचा और वहां एक मुकदमा दर्ज कराया। यही मामला पुलिस के लिए अहम सुराग बन गया, क्योंकि आरोपी को पहले से ही मृत बताया जा चुका था, इसलिए उसके खुद थाने पहुंचने से पुलिस को उसके जिंदा होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने पुराने हत्या के मामले से जुड़े रिकॉर्ड और उसकी पहचान की पड़ताल शुरू की।

जमीन विवाद बना गिरफ्तारी का बड़ा सुराग

जांच आगे बढ़ने पर ठठिया थाना क्षेत्र में चल रहे एक जमीन विवाद के मुकदमे से आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिली। पुलिस ने सुरागों को जोड़ते हुए रमेश दुबे की पहचान और उसके ठिकाने की जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस ने गाजियाबाद में कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वहां अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था।

सह-आरोपी की हो चुकी है मौत

इस हत्याकांड में रमेश दुबे के साथ सह-आरोपी बनाए गए किशन तिवारी को पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उसे जमानत मिल गई थी। जमानत पर बाहर आने के बाद किशन तिवारी की मौत हो गई। वहीं, रमेश दुबे पिछले करीब 35 सालों से फरार चल रहा था। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। लंबे समय से लंबित इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

UP News: विनोद साहनी हत्याकांड पर बोले ओपी राजभर, ‘80 फीसदी घटनाओं में सपा से जुड़े लोग शामिल’

ये भी पढ़ें
vinod sahani murder case om prakash rajbhar akhilesh yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2026 01:34 pm

Published on:

13 Sept 2026 01:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / UP Crime: जमीन विवाद का मुकदमा बना सुराग, 35 साल से फरार हत्या का आरोपी गाजियाबाद में गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

देवी-देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं! निशु आजाद के खिलाफ गाजियाबाद कमिश्नरेट पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान

Nazia Elahi Khan Reached Ghaziabad Commissionerate
गाज़ियाबाद

Nishu Azad News: निशु आजाद ने शेयर की पुलिसकर्मी की ऑडियो रिकॉर्डिंग, गाजियाबाद पथराव मामले में बढ़ा विवाद, जांच जारी

Nishu Azad News Nishu Azad Ghaziabad
गाज़ियाबाद

Haji Salman Arrest: 25 हजार का इनामी इनफ्लुएंसर हाजी सलमान गिरफ्तार; BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर को दी थी धमकी

influencer haji salman arrest rajasthan chittorgarh loni mla nandkishor gurjar
गाज़ियाबाद

‘इन्फ्लुएंसर हाजी सलमान का लिंक पाकिस्तान से’, विधायक नंदकिशोर गुर्जर को धमकी देने के बाद BJP की नेता नाजिया इलाही का आरोप

ghaziabad haji salman nandkishore gurjar threat fir
गाज़ियाबाद

अंकित बालियान केस में गोगी गैंग का नाम, फिर खुली टिल्लू-गोगी की पुरानी गैंगवार की फाइल, जानिए कैसे शुरू हुई थी दो गैंगस्टरों की दुश्मनी

Ankit Baliyan Murder Case Ankit Baliyan Murder Gogi Gang
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.