UP Crime: जमीन विवाद का मुकदमा बना सुराग, 35 साल से फरार हत्या का आरोपी गाजियाबाद में गिरफ्तार

UP Crime: उत्तर प्रदेश में पुलिस ने करीब 35 साल से फरार चल रहे हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रमेश दुबे हत्या के मामले में लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और गाजियाबाद में अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ वर्ष 1991 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के बाद से ही वह लगातार अपना ठिकाना और पहचान बदलकर पुलिस से बचता रहा। यहां तक कि उसे मृत साबित करने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तक कोर्ट में पेश कराया गया था।