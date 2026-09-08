Nishu Azad News: निशु आजाद ने शेयर की पुलिसकर्मी की ऑडियो रिकॉर्डिंग, गाजियाबाद पथराव मामले में बढ़ा विवाद, जांच जारी

निशु आजाद का नाम पिछले दिनों दिल्ली में हुए CJP के आंदोलन के दौरान चर्चा में आया था। इस विवाद का एक प्रमुख हिस्सा उनके पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है। आरोप है कि स्वतंत्र भारद्वाज ने नीट आंदोलन के दौरान निशु के पिता के साथ मारपीट की थी। बाद में एक पॉडकास्ट में स्वतंत्र की ओर से कथित तौर पर हमले की बात स्वीकार किए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद निशु, उनके परिवार और CJP से जुड़े लोगों ने कार्रवाई की मांग तेज कर दी। मामले में दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया था और बाद में केस में SC/ST एक्ट जोड़े जाने की खबर भी सामने आई।