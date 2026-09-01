अंकित बालियान केस में गोगी गैंग का नाम, फिर खुली टिल्लू-गोगी की पुरानी गैंगवार की फाइल, जानिए कैसे शुरू हुई थी दो गैंगस्टरों की दुश्मनी

इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है। गोगी 2021 में मारा गया और टिल्लू 2023 में तिहाड़ जेल में खत्म हो गया, लेकिन दोनों से जुड़े नेटवर्क और पुरानी दुश्मनी का असर अब भी अलग-अलग घटनाओं में सामने आता रहा है। अंकित बालियान हत्याकांड ने यह सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि क्या गैंगस्टरों के मारे जाने के बाद भी उनके बनाए नेटवर्क और पुरानी दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं? फिलहाल पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि अंकित की हत्या की साजिश किसने रची, शूटरों को किसने निर्देश दिए और इस पूरी वारदात के पीछे कितने लोग जुड़े हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी कहा है कि जांच शूटरों तक सीमित नहीं रहेगी और साजिश में शामिल लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी।