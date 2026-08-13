’15 अगस्त को खुले रहेंगे गाजियाबाद के सभी स्कूल!’ DM का सख्त आदेश, गैरहाजिर रहने पर होगी कार्रवाई

Schools Open 15 August: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इस बार स्वतंत्रता दिवस थोड़ा अलग अंदाज में मनाया जाएगा। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने साफ आदेश जारी कर दिया है कि 15 अगस्त को जिले के सभी स्कूल खुले रहेंगे। कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों में छुट्टी नहीं रहेगी। बच्चों और टीचरों, दोनों को स्कूल आना होगा। कोई भी गैरहाजिर नहीं रह सकता। अगर कोई स्कूल बंद पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।