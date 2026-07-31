Student Protest Funding: लोगों ने खुद भेजा राशन, कुछ पैसे खुद लगाए, जुनैद के परिवार ने फंडिंग के आरोपों पर दी सफाई

जुनैद के चचेरे दादा आफताब अली ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि पुलिस अब तक दो बार उनके घर पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि रात के समय भी पुलिस पूछताछ के लिए आई, जिससे घर के बच्चे भी घबरा गए। आफताब अली के मुताबिक, आंदोलन के दौरान जुनैद ने छात्रों की मदद अपनी इच्छा से की थी। इसके लिए उसने किसी से पैसे नहीं मांगे। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने स्वेच्छा से खाने-पीने का सामान भेजा था और जुनैद ने अपनी जेब से भी कुछ हजार रुपये खर्च किए थे।