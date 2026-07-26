बहन ने कहा- शादी करूंगी तो उसी से, भाई ने धारदार हथियार से काट दिया गला, शव को फेंका खेत में

Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, प्रेमी से शादी करने की जिद से नाराज भाई ने ही अपनी बहन की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले उसका गला दबाया और फिर धारदार हथियार से गला काट दिया। वारदात के बाद शव को ज्वार के खेत में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और तकनीकी जांच की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है।