पिता के सिर में दागी एक के बाद एक कई गोलियां, संपत्ति के लालच में शराबी बेटे ने उतारा मौत के घाट

Ghaziabad Son Shoots Father: गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुताबिक, आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा था और इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो कि बाद में संपत्ति के झगड़ में बदल गया। मृतक की पहचान हरिओम के रूप में हुई हैं। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। मृतक की पत्नी ने बेटे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।