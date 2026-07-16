रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत; IRCTC की नई वेबसाइट में हटे कई झंझट वाले स्टेप्स; टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव

IRCTC Beta Website: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को पहले से अधिक आसान और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रेल मंत्रालय ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की नई बीटा वेबसाइट लॉन्च कर दी है। नए पोर्टल में पहले के मुकाबले सरल इंटरफेस, तेज चेकआउट और बार-बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सेव किए गए पैसेंजर डिटेल्स जैसी कई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। बुधवार रात 9 बजे इस बीटा वर्जन को लॉन्च किया गया। मौजूदा IRCTC वेबसाइट के होमपेज पर भी नए पोर्टल का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है।