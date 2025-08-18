Vande Bharat Sleeper: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन: भारतीय रेलवे की नई सौगात, अब उत्तर भारत के कई रूट्स पर दौड़ेगी हाई-स्पीड लग्जरी सुविधा

भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को देश के हर कोने तक पहुंचाया जाए। शुरुआती चरण में 10 ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा और बाद में इस संख्या को और बढ़ाया जाएगा। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी जोन में भी नई रूट्स की पहचान की जा रही है। यह ट्रेन न केवल यात्रियों के लिए लग्जरी अनुभव लेकर आएगी, बल्कि रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी करेगी। लंबे सफर में उड़ानों के मुकाबले यह एक किफायती और आरामदायक विकल्प के रूप में उभरेगी।