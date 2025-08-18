Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Vande Bharat Sleeper: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन: भारतीय रेलवे की नई सौगात, अब उत्तर भारत के कई रूट्स पर दौड़ेगी हाई-स्पीड लग्जरी सुविधा

Vande Bharat Sleeper Train: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। 16 कोच और 1,128 यात्रियों की क्षमता वाली यह हाई-स्पीड ट्रेन उत्तर भारत के कई प्रमुख रूट्स पर दौड़ेगी और रात में लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाएगी।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 18, 2025

Vande Bharat Express Update फोटो सोर्स : Social Media
Vande Bharat Express Update फोटो सोर्स : Social Media

Vande Bharat Sleeper Train:  भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह नई ट्रेन न केवल हाई-स्पीड यात्रा का अनुभव देगी, बल्कि लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। रेलवे का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएं।

प्रस्तावित रूट्स और स्टॉपेज

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को देश के अलग-अलग हिस्सों में चलाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सकें। उत्तर भारत में चार प्रमुख रूट्स को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है:

  • चंडीगढ़ – इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश)
  • स्टॉपेज: अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, कठगढ़, काशीपुर, लालकुआं।
  • डिवीजन: यह ट्रेन अंबाला डिवीजन के अंतर्गत प्रस्तावित है।
  • जयपुर – लखनऊ
  • स्टॉपेज: बांदीकुई, भरतपुर, आगरा, टुंडला, कानपुर सेंट्रल।
  • टाइम टेबल: जल्द ही जारी किया जाएगा।
  • गोरखपुर – आगरा
  • स्टॉपेज: बाराबंकी, मल्हौर, ऐशबाग, मानकनगर, कानपुर सेंट्रल।
  • फ्रीक्वेंसी: यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी, गुरुवार को नहीं।
  • वाराणसी – जबलपुर
  • स्टॉपेज: प्रयागराज, मानिकपुर।
  • स्टेटस: यह रूट लगभग अंतिम रूप में है।

ट्रेन की विशेषताएं और तकनीकी विवरण

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का डिज़ाइन लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें आधुनिकता और आराम का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा।

  • कुल कोच: 16
  • क्लास: AC फर्स्ट क्लास, AC टू-टियर, AC थ्री-टियर।
  • यात्री क्षमता: 1,128।

सुविधाएं:

  • USB चार्जिंग के साथ रीडिंग लाइट: हर यात्री के लिए व्यक्तिगत रीडिंग लाइट और चार्जिंग पोर्ट।
  • पब्लिक अनाउंसमेंट और विजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम: ट्रेन की जानकारी यात्रियों तक तुरंत पहुंचेगी।
  • CCTV कैमरे: सुरक्षा पर विशेष ध्यान।
  • मॉड्यूलर पैंट्री: बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध होगा।
  • दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधा: विशेष बर्थ और टॉयलेट।
  • फर्स्ट AC में हॉट शावर: यह सुविधा भारतीय ट्रेनों में पहली बार दी जाएगी।

निर्माण और साझेदार कंपनियां

  • वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निर्माण भारत की तीन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है:
  • BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड)
  • काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड
  • टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड

रेलवे ने इन कंपनियों के सहयोग से स्लीपर वर्जन को समय पर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ट्रेन का डिज़ाइन भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होगा और यह देश की पहली पूर्णत: स्वदेशी हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन होगी।

यात्रियों के लिए फायदे

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगी। दिन की बजाय रात के सफर को आरामदायक बनाने के लिए इस ट्रेन में विशेष व्यवस्था की गई है। तेज गति, आधुनिक कोच और अत्याधुनिक सुविधाओं के कारण यह ट्रेन यात्रियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगी।

  • कम समय में लंबी दूरी: हाई-स्पीड क्षमता से यात्रा का समय घटेगा।
  • सुविधाजनक नींद: अत्याधुनिक सस्पेंशन और बेहतर शोर-रोधक तकनीक।
  • सुरक्षित और आरामदायक: CCTV निगरानी और आधुनिक सुरक्षा मानक।

 योजना और लक्ष्य

भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को देश के हर कोने तक पहुंचाया जाए। शुरुआती चरण में 10 ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा और बाद में इस संख्या को और बढ़ाया जाएगा। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी जोन में भी नई रूट्स की पहचान की जा रही है। यह ट्रेन न केवल यात्रियों के लिए लग्जरी अनुभव लेकर आएगी, बल्कि रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी करेगी। लंबे सफर में उड़ानों के मुकाबले यह एक किफायती और आरामदायक विकल्प के रूप में उभरेगी।

