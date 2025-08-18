Vande Bharat Sleeper: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन: भारतीय रेलवे की नई सौगात, अब उत्तर भारत के कई रूट्स पर दौड़ेगी हाई-स्पीड लग्जरी सुविधा

Vande Bharat Sleeper Train: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह नई ट्रेन न केवल हाई-स्पीड यात्रा का अनुभव देगी, बल्कि लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। रेलवे का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएं।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को देश के अलग-अलग हिस्सों में चलाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सकें। उत्तर भारत में चार प्रमुख रूट्स को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है:
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का डिज़ाइन लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें आधुनिकता और आराम का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा।
रेलवे ने इन कंपनियों के सहयोग से स्लीपर वर्जन को समय पर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ट्रेन का डिज़ाइन भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होगा और यह देश की पहली पूर्णत: स्वदेशी हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन होगी।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगी। दिन की बजाय रात के सफर को आरामदायक बनाने के लिए इस ट्रेन में विशेष व्यवस्था की गई है। तेज गति, आधुनिक कोच और अत्याधुनिक सुविधाओं के कारण यह ट्रेन यात्रियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगी।
भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को देश के हर कोने तक पहुंचाया जाए। शुरुआती चरण में 10 ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा और बाद में इस संख्या को और बढ़ाया जाएगा। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी जोन में भी नई रूट्स की पहचान की जा रही है। यह ट्रेन न केवल यात्रियों के लिए लग्जरी अनुभव लेकर आएगी, बल्कि रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी करेगी। लंबे सफर में उड़ानों के मुकाबले यह एक किफायती और आरामदायक विकल्प के रूप में उभरेगी।