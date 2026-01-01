SIR in UP: इन तीन कारणों से परेशान हुई भाजपा, बनाई Mega Strategy

यह भी भाजपा की परेशानी बढ़ाने वाला आंकड़ा हो सकता है।

‘द प्रिंट’ ने अपने विश्लेषण के आधार पर बताया है कि ग्रामीण की तुलना में शहरी क्षेत्रों के मतदाता ज्यादा संख्या में बाहर होंगे। शहरी क्षेत्रों में भाजपा के वोटर्स ज्यादा हैं, ऐसा माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में शहरी क्षेत्रों में भाजपा का स्ट्राइक रेट 75 प्रतिशत से ज्यादा रहा था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 60 फीसदी के करीब था। यही नहीं, 2023 के नगर निकाय चुनावों में भी भाजपा ने सभी 17 नगर निगम में परचम लहराया था।