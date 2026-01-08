SIR in UP: बड़ा सवाल- 2027 में वोटिंग बढ़ेगी या नहीं? इन आंकड़ों में छिपा है भाजपा-सपा की परेशानी का कारण

चुनाव विश्लेषक रहे और SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रख चुके योगेंद्र यादव लगातार कहते रहे हैं कि एसआईआर करना गलत नहीं है, करने का तरीका गलत है। दुनिया में कहीं भी एक बार में इतनी बड़ी संख्या में वोटर के मतदाता सूची से बाहर होने का उदाहरण नहीं है। बढ़ती जनसंख्या के साथ वोटर कम नहीं हो सकते। चुनाव आयोग को घर-घर जाकर चेक करना चाहिए और जरूरत के हिसाब से वोटर को सूची से हटाना या जोड़ना चाहिए। असम में ऐसा किया भी गया है। वहां मतदाताओं की अंतिम संख्या लगभग बराबर रही।