Ramdan 2026 : जानें उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में 20 फरवरी को सहरी का समय

लखनऊ – 5:15 बजे (सुन्नी), 5:23 बजे (शिया)

कानपुर – 5:11 बजे (सुन्नी), 4:31 बजे (शिया)

आगरा – 5:27 बजे (सुन्नी), 5:20 बजे (शिया)

बरेली – 6:11 बजे (सुन्नी), 6:20 बजे (शिया)

शाहजहांपुर – 5:20 बजे (सुन्नी), 5:19 बजे (शिया)

बदायूं – 5:22 बजे (सुन्नी), 5:17 बजे (शिया)

मुरादाबाद – 5:24 बजे (सुन्नी), 5:29 बजे (शिया)

रामपुर – 5:12 बजे (सुन्नी), 5:16 बजे (शिया)

संभल – 5:12 बजे (सुन्नी), 5:19 बजे (शिया)

अमरोहा – 5:29 बजे (सुन्नी), 5:24 बजे (शिया)

बिजनौर – 5:26 बजे (सुन्नी), 5:19 बजे (शिया)

सहारनपुर – 5:31 बजे (सुन्नी), 5:23 बजे (शिया)

मुजफ्फरनगर – 5:30 बजे (सुन्नी), 5:21 बजे (शिया)

शामली – 6:14 बजे (सुन्नी), 6:26 बजे (शिया)

मेरठ – 5:29 बजे (सुन्नी), 5:21 बजे (शिया)