भगवा कपड़ों में जापान-सिंगापुर की धरती पर उतरेंगे सीएम योगी, सैंडल की जगह पहनेंगे जूते; चर्चा हुईं तेज

Lucknow : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। इस विदेश यात्रा को राज्य में निवेश लाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सीएम योगी का पहनावा शुरुआत से ही चर्चा का विषय रहा है। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री इस दौरे में भी अपने पारंपरिक भगवा वस्त्र ही पहनेंगे। हालांकि विदेश यात्रा को ध्यान में रखते हुए वे सैंडल की जगह जूते पहनेंगे। उनके पहनावे को लेकर पहले से ही चर्चा तेज हो गई है।