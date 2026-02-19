हाईकोर्ट जज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से हलचल, ओउध बार ने CJI से दखल की मांग

पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्य स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। यह अदालत लखनऊ और प्रयागराज,दोनों स्थानों से संचालित होती है और वर्तमान में स्वीकृत पदों की तुलना में कम न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रही है। मुकदमों की बढ़ती संख्या और लंबित मामलों का दबाव पहले से ही न्यायाधीशों पर भारी है। ऐसे में अपीलीय टिप्पणियां उनके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। एसोसिएशन ने कहा कि न्याय व्यवस्था दो समानांतर पहियों पर चलती है-एक, न्यायाधीशों की निष्पक्षता और दूसरा, वादियों का विश्वास। यदि किसी स्तर पर मनोबल प्रभावित होता है, तो उसका असर पूरी प्रणाली पर पड़ सकता है।