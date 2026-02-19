Gold Rate Today: सोने-चांदी के बाजार में बड़ा बदलाव, सर्राफा एसोसिएशन ने तय किए मानक रेट

सर्राफा बाजार में लंबे समय से यह समस्या रही है कि हर ज्वेलर अपनी मजदूरी (मेकिंग चार्ज) अलग-अलग तय करता है। किसी दुकान पर 8% मजदूरी लगती है तो कहीं 15% तक वसूली जाती है। इसी तरह हॉलमार्क और अन्य शुल्कों को लेकर भी स्पष्टता की कमी रहती है। ग्राहक अक्सर सोने की शुद्धता और अंतिम बिल को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। अलग-अलग दुकानों पर रेट में अंतर होने से भरोसे की कमी भी महसूस होती है। ऐसे में एसोसिएशन की यह पहल ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।