Tax Recovery: नगर निगम लखनऊ के खाते में 35.16 करोड़ की सबसे बड़ी वसूली, हाईकोर्ट प्रशासन ने चुकाया लंबित हाउस टैक्स

Tax Recovery Nagar Nigam: लखनऊ में नगर निगम प्रशासन ने बकाया वसूली के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम लखनऊ के खाते में अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त बकाया राशि दर्ज हुई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने हाउस टैक्स के रूप में 35.16 करोड़ रुपये का भुगतान आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से सीधे नगर निगम के खाते में ट्रांसफर किया। यह राशि वर्ष 2016 से लंबित हाउस टैक्स असेसमेंट के निपटारे के बाद जमा की गई है। दो वर्षों तक चली प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के बाद यह ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई है।