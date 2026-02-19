लखनऊ में योगी-भागवत मुलाकात, 2027 चुनावी रणनीति पर 40 मिनट गहन मंथन

Yogi Adityanath Meets Mohan Bhagwat in Lucknow : उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुरुवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के सरसंघचालक मोहन भागवत के बीच राजधानी लखनऊ में अहम मुलाकात हुई। करीब 40 मिनट तक चली इस बैठक को प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ प्रमुख इन दिनों लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित संघ कार्यालय पहुंचकर उनसे भेंट की। सूत्रों के अनुसार, यह मुलाकात पूरी तरह औपचारिक होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

