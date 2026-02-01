RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले- संघ भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है, UGC पर दिया बड़ा बयान

लखनऊ : RSS प्रमुख दो दिवसीय लखनऊ के दौरे पर हैं। इस दौरान वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में बोले कि RSS कोई भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है। उनके मुताबिक संघ के स्वयंसेवक अलग-अलग क्षेत्रों में जाते हैं, कुछ राजनीति में भी सक्रिय होते हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि संघ भाजपा को चलाता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो लोग भाजपा का विरोध करते हैं, वही संघ का भी विरोध करते हैं।