महिला अग्निवीर भर्ती: दौड़ के दौरान 3 अभ्यर्थी बेहोश, एक के पैर में मोच

इस बार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं-

• अब टाइमिंग स्टॉपवॉच से नहीं, बल्कि डिजिटल क्लॉक से दर्ज की जा रही है।

• अभ्यर्थियों के हाथ में आईडी कार्ड की जगह रिस्ट बैंड लगाया गया है, जिस पर यूनिक नंबर होता है।

• सेना की ओर से दी गई टी-शर्ट पर भी अभ्यर्थी का यूनिक नंबर अंकित है।

• पूरे कैंपस में 50 से 60 इंटीग्रेटेड कैमरे लगाए गए हैं।