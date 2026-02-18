मोहन भागवत गो-बैक, लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगे नारे, छात्रों को जीप में भरकर ले गई पुलिस

मोहन भागवत दो दिवसीय लखनऊ प्रवास पर हैं। बुधवार को उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया और इसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे एक दिन पहले मंगलवार को वे निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सामाजिक सद्भाव बैठक में भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों के सवालों के जवाब दिए।

UGC गाइडलाइंस के मुद्दे पर भागवत ने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए। यदि किसी कानून में खामी है तो उसे बदलने का संवैधानिक तरीका मौजूद है, लेकिन कानून को जातियों के बीच टकराव का कारण नहीं बनना चाहिए।